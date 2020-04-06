Во Франции за прошедшие сутки в больницах и домах престарелых зарегистрировано 833 случая смерти пациентов, заражённых новым типом коронавируса, сообщает Минздрав страны.

Таким образом, общее число скончавшихся от коронавируса выросло во Франции до 8,9 тыс. человек.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран в понедельник вечером сообщил, что на данный момент в больницах находятся около 29,7 тыс. человек, заболевших коронавирусом.

Напомним, работницы секс-индустрии Франции обратили к президенту Макрону за помощью в связи со спадом популярности во время карантина.

Ранее "Страна" рассказывала, что власти Норвегии взяли коронавирус под контроль.

Раньше один зараженный передавал инфекцию 2,5 человек, сейчас - 0,7.

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