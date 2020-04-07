Украина усилила карантин. Австрия – ослабляет

Вчера Украина пережила первый день тотального карантина – со всеми ограничениями вроде по трое не собираться, детям на улицу выход воспрещен и т. д. Учитывая тот факт, что страна только в пятницу перешагнула порог в тысячу больных, а теперь уже приближается к полутора тысячам, жесткие ограничительные меры кажутся оправданными. Но на практике особой разницы с предыдущей версией карантина никто не почувствовал.

Вернее, была одна категория граждан, на которой власть показательно отработала режим тотального карантина: "качки" из столичного Гидропарка. Их отлавливали на дорогах и даже на берегу Днепра. Но это была именно показательная акция, поскольку во всей остальной Украине жизнь была точно такой же, как и до вчерашнего дня: желающие могли погулять в парках и даже собраться запрещенной компанией для совместного распития алкогольных напитков.

Проблема в том, что власть в этот раз объявила карантинные меры, которые проконтролировать не в состоянии. Понятно, что все эти "по трое не собираться" копировались с западных аналогов, но там, возможно, полиции больше, законы жестче или народ подисциплинированнее. У нас же, как обычно, жесткость законов компенсируется необязательностью их исполнения. И пример начавшегося тотального карантина демонстрирует, что предел контролируемых ограничений уже перейден. Далее можно ужесточать и дальше, но никто контролировать это будет не в состоянии.

Тем временем в Европе уже заговорил об ослаблении карантина. Австрия, к примеру, уже в середине апреля планирует снять запреты на работу значительной части магазинов, а с 1 мая смогут открыться даже ТРЦ и парикмахерские. Российские телеграм-каналы тем временем даже сообщают, что об ослаблении карантина договорились страны G20, и косвенные признаки этого видны по сообщениям из Франции, Испании и той же России.

Украинские власти тем временем прогнозируют продление карантина минимум до середины мая. Хотя, если Европа к тому времени отменит карантин, то и у нас поступят точно также. Причем вне зависимости от реальных масштабов эпидемии.

Карантин – не время для платежек?

Карантин спровоцировал ряд негативных для власти явлений – и речь идет не только об усугубляющемся бюджетном и экономическом кризисе. Вчера столичная власть заявила о том, что в Киеве начался кризис неплатежей за коммунальные услуги. По итогам мартовской оплаты платежек за февраль выяснилось, что рассчитались по платежкам около 75% жителей столицы, хотя обычно вовремя платили 90% киевлян.

Призывы Виталия Кличко и его команды всем перейти в онлайн и платить там не помогли. И дело вовсе не в том, что 15% столичных жителей – консерваторы, которые не хотят отказываться от стояния в очередях на "Укрпочте" или в "Ощадбанке". В конце концов, и то, и другое работает, так что все желающие могли спокойно платить вплоть до конца марта с сохранением всех обычных льгот. Но – не стали.

Киевская власть тем временем ожидает, что уровень апрельской оплаты платежек окажется еще ниже. И это вполне логичное ожидание. Поскольку 15% киевлян, не рассчитавшихся по платежкам, – это те, кто сидит дома с очень маленькой суммой денег, и не понимает, когда сможет заработать снова, поэтому растягивает имеющиеся суммы по максимуму.

А дальше (поскольку власть продлевает карантин) все будет просто: у тех, кто не заплатил в марте, деньги и вовсе закончатся, а минимум треть оставшихся начнет (уже начала) жить в том же режиме, в котором жили в марте упомянутые 15%. Так что, если на начало мая будет оплачена хотя бы половина платежек, столичной власти еще нужно будет радоваться.

Кстати, в регионах ситуация, скорее всего, еще хуже, хотя местные власти об этом не говорят. Ведь денег там еще меньше, чем в Киеве, а суммы в платежках такие же или даже выше.

16 тысяч ножей в спину МВФ

Вчера Владимир Зеленский выдал прогноз насчет того, что Украина уже в мае может получить 2 миллиарда долларов от МВФ. Его предположение, видимо, не учитывало ситуацию, сложившуюся вчера в парламенте. А состоит она в том, что к "антиколомойскому" закону о банках к концу вчерашнего дня было подано 16 тысяч поправок.

Чтобы осознать это число, нужно вспомнить недавнюю эпопею с законом о рынке земли. Там оппозиция подала 4 тысячи поправок, и они рассматривались – сначала комитетом, а потом и Верховной Радой – почти четыре месяца. Если исходить из такого графика, то Украина действительно может получить 2 миллиарда долларов от МВФ в мае. Но только в мае 2021 года.

Конечно, "слуги народа" могут включить турборежим, как они это сделали в прошлый понедельник. Но, даже если предположить, что темп недельной давности удастся выдержать, то речь все равно будет идти минимум о двух месяцах. Да и выдержать этот темп в течение двух месяцев нереально, особенно в ситуации, когда ожидается пик эпидемии коронавируса.

Поэтому есть только три сценария, при которых 2 миллиарда от МВФ могут попасть в закрома Нацбанка в мае. Первый: фонд дает их под честное слово Зеленского, что закон обязательно будет принят. Второй: власть перестает играть в законников и принимает "антиколомойский" закон вообще без правок – так, как это делали при Януковиче с законом о языковой политике Колесниченко – Кивалова.

Правда, этот сценарий опять может привести к угрозе отмены закона через Конституционный суд (закон Колесниченко – Кивалова был оменен именно по этой причине), но особой разницы нет – ведь закон о земле тоже лежит под аналогичным дамокловым мечом. Зато обещания перед МВФ будут выполнены вовремя.

Третий вариант - договориться с Коломойским, дав ему щедрые отступные за то, что его депутаты отзовут поправки к закону.

Кстати, еще одно, новое условие фонда – это принятие изменений в бюджет, которые были провалены неделю назад. МВФ хочет проконтролировать, что дефицит бюджета останется на приемлемом уровне, – то есть что Нацбанк не начнет безостановочно печатать гривны по заказу правительства. Поэтому новому министру финансов придется таки сводить концы с концами так, чтобы угодить фонду. А это значит, что шансы провести бюджет через парламент опять будут невысокими.

Перенесут ли КС в Харьков?

Тем временем в "Слуге народа" появился депутат, который думает о том, что будет после карантина и эпидемии. Вчера несостоявшийся министр соцполитики Галина Третьякова зарегистрировала законопроект, которым предлагается перевести Конституционный суд из Киева в Харьков.

Конечно, тема законопроекта как для времен карантина странная. Ведь очевидно, что ни на одном из ближайших заседаний Верховная Рада его не рассмотрит из-за текущей повестки дня. А если бы даже рассмотрела, то до конца карантина КС нереально перевести даже в Боярку, не то что в Харьков.

Однако сама по себе идея абсолютно здравая. Практика рассредоточения органов власти по разным городам существует в целом ряде европейских государств – тот же Конституционный суд находится не в столицах Германии, России, Чехии, Словакии и Эстонии.

Хотя, пожалуй, для Украины этот вопрос куда более актуален, чем для всех перечисленных стран, вместе взятых, поскольку у нашего народа есть традиция раз в десять лет устраивать Майдан в центре столицы и этим парализовывать работу всей власти сразу.

А ведь если представить, что в феврале 2014 года в Киеве была бы только Администрация президента, в то время как Кабмин, Верховная Рада и прочие органы власти были рассредоточены по более спокойным городам вроде того же Харькова, Одессы и Донецка, то не факт, что Майдан победил бы. Да и вообще сама актуальность протестов была бы намного меньше.

Трамп недоволен дешевой нефтью

Дональд Трамп обеспокоен не только карантином в связи с эпидемией коронавируса, но и ситуацией на нефтяном рынке. Вчера президент США выразил возмущение тем, что нефть слишком дешевая, и заявил, что может ввести пошлину на ее импорт.

Это, пожалуй, первый случай в истории, когда лидер Штатов жалуется на дешевую нефть. До сих пор оба самых известных случая обвала цен на нефть (в 1986 и 2014 годах) происходили как раз по инициативе администрации Белого дома, а Саудовская Аравия в обоих случаях только играла роль исполнителя.

Больше того, даже сам Трамп в позапрошлом году, когда стоимость мировой нефти стала достигать 80 долларов за баррель, опубликовал твит в стиле "ай-я-яй, это очень дорого". Хотя все подозревали, что хозяин Белого дома как раз был доволен, поскольку нефтяные компании – его союзники, а работники предприятий по добыче сланцевого газа и нефти – это его электорат.

Но при дорогой нефти Трамп мог поиграть в объективность. А теперь он уже откровенно открыл карты: в ситуации, когда и так 30% экономики легло из-за коронавируса, президент США не может терять еще и из-за нефтяной войны саудитов с россиянами. Отсюда и угрозы насчет пошлин, причем направленные фактически только против Саудовской Аравии, поскольку Россия американцам нефть не продает в большом количестве.

Правда, здесь есть один нюанс. И россияне, и саудиты сейчас дают понять, что готовы пойти на сокращение добычи нефти, но только при одном условии. Если к этому сокращению присоединятся и США. Потому что ранее американцы были главными выгодополучателями от сокращения добычи Россией и странами ОПЕК. Потому что именно нефть из США занимала высвобождаемые ниши на рынке.

Арабам и россиянам в конце концов надоело и они опустили цену нефти на уровень гораздо ниже себестоимости добычи сланцевой нефти в США. Поэтому Вашингтону как бы предлагается вариант - или же просто смотреть за банкротством своих нефтяных компаний, либо взять на себя также обязательства по сокращению добычи, одновременно с Россией и странами ОПЕК. Только в последнем варианте сделка выглядит возможной. Но пойдет ли на это Трамп - пока вопрос открытый.