В МОЗ показали, какой должна быть защита медсестер, что больше всего подвержены риску заразиться коронавирусом. Видео
По статистике, медсестры в условиях глобального дефицита средств индивидуальной защиты (СИЗ) больше всех рискуют подхватить коронавирус, так как чаще других контактируют с пациентами. Поэтому Министерство охраны здоровья объяснило, как медсестры должны быть защищены.
Видеорекомендации ведомство опубликовало в Facebook.
Рекомендации МОЗ основаны на инструкциях Всемирной организации здравоохранения.
У медсестры должны быть защищены:
- глаза - очками;
- лицо - респиратором не ниже класса FFP2;
- руки - двумя парами перчаток
- тело - изоляционным халатом и водонепроницаемым фартуком;
- ноги - высокими бахилами.
Такая экипировка необходима в первую очередь персоналу, который проводит время в палатах и помогает при интубации трахеи, сердечно-легочной реанимации, ручной вентиляции легких и других манипуляциях.
Перед надеванием средств защиты следует обработать руки. В первую очередь надевается респиратор, затем - шапочка, халат, перчатки, бахилы, нарукавники и очки. В последнюю очередь надеваются фартук и вторая пара перчаток.
Видео: Facebook/ moz.ukr
В МОЗ сообщили, что уже закуплены СИЗ и отправлены в регионы согласно распределению, которое формируется по актуальным потребностям. О последних ведомство извещают департаменты здравоохранения в ОГА.
Ранее "Страна" писала, что в Украине увольняются медики из-за слишком высокого риска заразиться и отсутствия СИЗ.
Также мы сообщали о так и не решенной проблеме медиков с тем, чтобы добраться на работу из-за ограничений в функционировании общественного транспорта.