По статистике, медсестры в условиях глобального дефицита средств индивидуальной защиты (СИЗ) больше всех рискуют подхватить коронавирус, так как чаще других контактируют с пациентами. Поэтому Министерство охраны здоровья объяснило, как медсестры должны быть защищены.

Видеорекомендации ведомство опубликовало в Facebook.

Рекомендации МОЗ основаны на инструкциях Всемирной организации здравоохранения.

У медсестры должны быть защищены:

глаза - очками;

лицо - респиратором не ниже класса FFP2;

руки - двумя парами перчаток

тело - изоляционным халатом и водонепроницаемым фартуком;

ноги - высокими бахилами.

Такая экипировка необходима в первую очередь персоналу, который проводит время в палатах и помогает при интубации трахеи, сердечно-легочной реанимации, ручной вентиляции легких и других манипуляциях.

Перед надеванием средств защиты следует обработать руки. В первую очередь надевается респиратор, затем - шапочка, халат, перчатки, бахилы, нарукавники и очки. В последнюю очередь надеваются фартук и вторая пара перчаток.

Видео: Facebook/ moz.ukr

В МОЗ сообщили, что уже закуплены СИЗ и отправлены в регионы согласно распределению, которое формируется по актуальным потребностям. О последних ведомство извещают департаменты здравоохранения в ОГА.

Ранее "Страна" писала, что в Украине увольняются медики из-за слишком высокого риска заразиться и отсутствия СИЗ.

Также мы сообщали о так и не решенной проблеме медиков с тем, чтобы добраться на работу из-за ограничений в функционировании общественного транспорта.