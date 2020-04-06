В Черкасской области продавщица в кофейне продолжала торговать продукцией кафе, чем нарушила требования п. 3 п. 2 постановления Кабмина № 211, действующих во время карантина из-за коронавируса.

Инспектор просил привлечь ее к ответственности за нарушение правил карантина (ст. 44-3 КоАП), но суд отметил, что пп. 3 п. 2 этого постановления устанавливает запрет работы субъектов хозяйствования, которая предполагает прием посетителей.

Об этом информирует Юрлига.

В судебном заседании установлено, что продавец не является субъектом хозяйствования, а только наемным работником.

В этой связи суд закрыл производство по делу в связи с отсутствием в действиях продавщицы состава административного правонарушения.

Соответствующее постановление по делу № 705/1264/20 Уманский горрайонный суд Черкасской области 01.04.2020.

Обязанность по сбору доказательств возлагается на лиц, уполномоченных на составление протоколов об административных правонарушениях, определенных статьей 255 КоАП.

Однако к данному протоколу для доказательств вины продавца в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 44-3 КУпАПне было предоставлено пояснения граждан, которым она осуществляла продажу продукции кофейни и не допрошены свидетели.

Согласно статьи 62 Конституции Украины обвинение не может основываться на доказательствах, полученных незаконным путем, а также на предположениях. Все сомнения относительно доказанности вины лица истолковываются в его пользу.

При этом все изложенные в протоколе об административном правонарушении обстоятельства должны быть надлежащим образом проверены и приходиться совокупностью надлежащих и допустимых доказательств.

Соответствующее решение может быть обжаловано в апелляции.

Ранее сообщалось, что бывшая продавщица одежды возглавила службу счастья херсонского губернатора.

Также мы информировали, что нардеп Кива не пришел в ГБР получать "пидозру" за нарушение карантина.