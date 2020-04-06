С 6 апреля 2020 года запрещено пребывание в общественных местах без надетых средств индивидуальной защиты, в частности, респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно.

Об этом рассказали в КГГА.

Также распоряжением руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации № 12 в Киеве установлены новые противоэпидемические ограничения. Соответствующие разъяснения предоставили в КГГА.

Документом, в частности, определено, что под термином "общественное место" понимаются:

- территории общего пользования (парки (гидропарки, лугопарки, лесопарки, парки культуры и отдыха, парки-памятники садово-паркового искусства, спортивные, детские, исторические, национальные, мемориальные и другие), рекреационные зоны, сады, скверы и площадки; площади, бульвары, проспекты; улицы, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки; подземные переходы; пляжи; кладбища, другие территории общего пользования);

- помещения органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений, предприятий, учреждений и организаций (в частности, но не исключительно: заведения торговли, оказания услуг и т.д.) всех форм собственности, гостиниц и аналогичных средств размещения граждан, общежитий, вокзалов и аэропортов;

- транспорт (в том числе работающий в режиме регулярных специальных перевозок), остановки общественного транспорта;

- придомовые территории; территории зданий и сооружений инженерной защиты территорий; территории предприятий, учреждений, организаций и закрепленные за ними территории на условиях договора.

Напомним, что за нарушение правил карантина предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что украинцы массово сдают в аренду собак для прогулок во время карантина.