Премьер Британии Борис Джонсон переведен в отделение интенсивной терапии в связи с ухудшением состояния здоровья из-за коронавируса.

Об этом сообщает ВВС.

Пресс-секретарь Даунинг-стрит сообщил, в течение этого дня состояние премьер-министра ухудшилось, и по совету его медицинской бригады он был переведен в отделение интенсивной терапии".

Борис Джонсон болеет коронавирусом более недели. 27 марта было объявлено, что Джонсон заболел коронавирусом.

В воскресенье его перевели из резиденции на Даунинг-стрит в больницу. Прежде премьер сообщал, что у него все еще держится температура. В больнице у Джонсона взяли анализы.

Ранее сегодня сообщалось, что премьер Великобритании не в состоянии дышать самостоятельно из-за вируса.

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