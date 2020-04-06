Председатель парламента Дмитрий Разумков сообщил, что внеочередное пленарное заседание Верховной Рады может состояться в четверг или пятницу. Это несколько позже анонсированных ранее Давидом Арахамией дат, который говорил о среде или четверге.

Вероятное время заседания спикер назвал в эфире телеканала "Украина 24" 6 апреля.

"Я думаю, что на этой неделе также будет внеочередное заседание Верховной Рады Украины. Я думаю, что это будет происходить ближе к концу недели. Возможно, четверг, возможно пятница", - сказал Разумков.

Он добавил, что проведение внеочередного заседания парламента во многом будет зависеть от работы профильных комитетов.

На предстоящем заседании планируется принятие законопроекта о "ПриватБанке". Ранее "Страна" приводила слова Арахамии о том, что пять тысяч поправок, внесенных противниками "антиколомойского" закона, могут замедлить процесс его рассмотрения.

Также мы цитировали слова нардепа от фракции "Слуга народа", который поставил под сомнение сбор Рады на заседание из-за тысяч поправок.