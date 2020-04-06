Во Франции ассоциация защиты секс-работников попросила президента страны Эммануэля Макрона создать "чрезвычайный фонд", поскольку проститутки не имеют возможности работать в условиях карантина и столкнулись с падением доходов и "крайне нестабильной финансовой ситуацией".

Об этом пишет Le Parisien.

В Федерации красных зонтов отмечают, что из-за карантина работники индустрии столкнулись с финансовой нестабильностью. "Должен быть создан чрезвычайный фонд, который сможет замещать доход на период ограничительных мероприятий", - написано в письме Федерации красных зонтов, которая занимается охраной здоровья работников секс-индустрии.

В федерации отмечают, что именно создание такого фонда может предотвратить риски для сексуальных работников.

Отметим, что часть секс-работников во Франции имеют статус самозанятых. Большинство работников сферы не могут претендовать на помощь для самозанятых в размере 1500 евро, которую предоставляет государство.

По состоянию на 6 марта во Франции коронавирус унес жизни 8 911 человек, заявил министр здравоохранения.

В середине марта Эммануэль Макрон объявил о полном закрытии внешних границ Евросоюза минимум на месяц.

Франция выпустила на волю 6 266 заключенных из-за коронавируса.

3 апреля всего за сутки от коронавируса во Франции скончались почти 600 человек.