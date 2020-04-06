Во Франции секс-работники пожаловались на финансовую нестабильность. Фото: Freepik

Во Франции ассоциация защиты секс-работников попросила президента страны Эммануэля Макрона создать "чрезвычайный фонд", поскольку проститутки не имеют возможности работать в условиях карантина и столкнулись с падением доходов и "крайне нестабильной финансовой ситуацией".

Об этом пишет Le Parisien.

В Федерации красных зонтов отмечают, что из-за карантина работники индустрии столкнулись с финансовой нестабильностью. "Должен быть создан чрезвычайный фонд, который сможет замещать доход на период ограничительных мероприятий", - написано в письме Федерации красных зонтов, которая занимается охраной здоровья работников секс-индустрии.

В федерации отмечают, что именно создание такого фонда может предотвратить риски для сексуальных работников. 

Отметим, что часть секс-работников во Франции имеют статус самозанятых. Большинство работников сферы не могут претендовать на помощь для самозанятых в размере 1500 евро, которую предоставляет государство.

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