Мать главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы скончалась от Covid-19. Долорес Сала Каррио было 82 года.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Долорес скончалась из-за коронавируса в пригороде Барселоны. "Клуб выражает искренние соболезнования в это печальное время Пепу, его семье и их друзьям", говорится в заявлении на сайте "МанСити".

Ранее сообщалось, что Гвардиола пожертвовал один миллион евро каталонской больнице для борьбы с Covid-19.

Соболезнования в связи со смертью матери Гвардиоле выразили именитые футболисты и футбольные клубы: "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Ливерпуль", "Тоттенхэм Хотспур", "Саутгемптон".

Как пишет издание The Sun, Долорес была бывшим ассистентом по продажам и была замужем за отцом Пепа Валенти, каменщиком. У них было четверо детей. Хосеп - их третий ребенок. Женщина жила в Сантпедоре, тихой деревне в центральной Каталонии, где вырос Пеп.

Из-за коронавируса Каталония закрыла сообщение по суше, морю и воздуху в середине марта.

В Испании число умерших от коронавируса пациентов падает третий день подряд.

Как сообщала "Страна", первая страна в Европе анонсировала ослабление карантинных ограничений из-за коронавируса.