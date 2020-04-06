Сегодня киевляне и не только обсуждали мужчину, пытавшегося вплавь через Днепр попасть в Гидропарк и позаниматься там спортом после того, как его не пустили туда через пешеходный мост. "Страна" установила личность этого героя, которого задерживал целый взвод патрульной полиции.

Парень за считанные часы стал знаменитым, фото его задержания на песчаном пляже в окружении копов разобрали на мемы. А бывший член Центральной избирательной комиссии Андрей Магера в своем Facebook даже дал пловцу шуточный юридический совет: стоило надеть плавки на лицо вместо маски - и тогда пришлось бы платить штраф только за мелкое хулиганство, а не 17 тысяч за нарушение карантина.

Итак, героем Гидропарка оказался киевлянин Валентин Бурьянов. Он работает фитнес-тренером сети "Спортлайф", а именно в клубе в ТЦ "Сенатор" на улице Московской в Киеве.

Валентин Бурьянов. Фото: sportlife.ua

О себе на странице клуба он пишет следующее: "Мой девиз: цель оправдывает средства. Я отличный, коммуникабельный и амбициозный парень. Учитывая тот факт, что я с раннего детства занимаюсь различными видами спорта, с уверенностью могу сказать, что у меня есть немалый опыт в данной сфере, как позитивный, так и негативный, что тоже не менее важно. По моему мнению, человек по своей природе никогда не сможет стать идеальным, но я считаю, что необходимо приблизится к этому настолько, насколько это возможно".

Фитнес-тренер стал героем интернета. Фото: Instagram/ Valentin_197

В качестве хобби и увлечений Валентин называет историю, философию, психологию, политологию, художественную литературу, кинематограф, плаванье, теннис, конный спорт, боулинг и шахматы.

Фотожаба на задержание тренера с героями фильма "Кин-дза-дза"

Вероятно, парень так привык к регулярным тренировкам, что после закрытия клубов на карантин решил заниматься на свежем воздухе. Но теперь за нарушение карантинных ограничений ему грозит штраф, если суд не встанет на его сторону.

Вечером 6 апреля Валентин написал в своем Instagram пост с объяснением мотивом своего поступка и сообщил, что ему предстоит суд за нарушение карантина.

"Хочу выразить огромную благодарность всем, кто меня поддержал, а также тем, кто высказал конструктивную критику по поводу моего поступка. Считаю необходимым сделать акцент на том, что я не являюсь каким-то альтернативно одаренным недоспортсменом, который решил наплевать на социум и делать, что ему вздумается. Я считаю карантин необходимой мерой в связи со сложившийся ситуацией, однако он обязан быть конституционным. Более того, мои принципы, убеждения и нравственный закон запрещают мне сидеть дома, когда в моей стране происходит негласный государственный переворот, Аваков превратил полицию в вооружённую бандитскую группировку, которая творит произвол. Сейчас имею много актуальных задач, в частности, подготовка к завтрашнему суду (11:20, Сергиенко, 3)", - написал молодой мужчина.

Ранее "Страна" публиковала видео задержания Валентина.

Мы также сообщали, что в Гидропарк пытался прорваться не один фитнес-тренер.