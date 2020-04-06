Число умерших с подтвержденным наличием коронавируса в США 6 апреля превысило 10 тысяч. За сутки скончались 874 инфицированных.

Такие данные приводит американский исследовательский Университет Джонса Хопкинса, который занимается подсчетом заражений коронавирусом по всему миру.

По состоянию на 21.20 по Кииеву количество смертей от коронавируса в Соединенных Штатах достигло 10 335. Лидерами по смертности являются город (3 048) и штат (937 человек) Нью-Йорк.

США занимают первое место на планете по числу заболевших COVID-19. Общее количество подтвержденных случаев составляет 347 тысяч. Это в 2,5 раза больше, чем во второй по списку стране – Испании (135 тысяч). Выздоровели от коронавируса в Штатах 18 953 человека.



Во всем мире, по данным Университета, количество зараженных достигло 1,3 миллиона в 184 странах. 72,6 тысяч человек умерли, 273,5 тысяч выздоровели.

Как писала "Страна", коронавирус унес жизнь 91-летней американской актрисы, известно по фильму "Челюсти".

Мы также цитировали прогноз Дональда Трампа о том, что следующие две недели борьбы с коронавирусом в США будут самыми тяжелыми.