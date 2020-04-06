В Украине очень рано проснулись кровососущие членистоногие - клещи. Кроме того, в последнее время они необычайно расплодились.

Сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника объяснили в Facebook, почему это произошло. А также напомнили, как действовать в случае нападения клеща.

В последние годы клещи атакуют людей и животных не только в лесу, но вообще везде, где есть деревья, кустарники или травы, на которых они могут терпеливо и долго ожидать добычу.

В этом году вампиры, которые могут переносить до 150 опасных заболеваний, включая клещевой энцефалит, болезнь Лайма и пироплазмоз животных, проснулись уже в феврале. По словам специалистов, пробуждение зимой, а также беспрецедентный рост численности иксодовых клещей объясняется теплой погодой.

Также на количество паразитов влияют пожары: там, где постоянно выжигают траву, клещи размножаются в огромном количестве. А там, где экосистемы сбалансированы и не подвергаются тотальному ежегодному выжиганию, членистоногих монстров гораздо меньше.

Это не значит, что клещи не горят в огне, подобно птице Фениксу. Паукообразные тоже погибают, однако выживают их яйца. Причем пламя уничтожает естественных врагов клещей: жужелиц, крупных муравьев, ос и других. Кроме того, погибают мелкие млекопитающие, птицы ящерицы и лягушки, которые тоже питаются клещами.

Чтобы клещ не прицепился, во время прогулок в лесу, а также на лугу и даже рядом с домом, где уже зеленеет трава, нужно быть внимательным. Время от времени следует осматривать себя, использовать репелленты (акарициды).

В случае обнаружения клеща удалите его осторожно, место укуса обязательно смажьте антисептиком, а руки помойте мылом. Удаленного клеща обязательно поместите в чистую посуду, положите туда же пучок травы и плотно закройте крышку.

По направлению врача-инфекциониста в лабораторной сети можно сделать исследование клеща на наличие возбудителей боррелиоза (болезни Лайма).

Ранее "Страна" приводила советы Ульяны Супрун о том, что делать, если укусил клещ.

Мы также рассказывали, что клещи стали чаще кусать киевлян, а заболеваемость боррелиозом выросла.