Сегодня, 7 апреля 2020 года, жизнь в условиях карантина из-за коронавируса продолжается. По данным на вчера, Covid-19 в Украине заболели 1319 человек, скончались 38, выздоровели 28.

В США ситуация критическая - там число умерших превысило отметку в 10 тысяч граждан. Парализовано 30% американской экономики, это больше, чем во время Великой депрессии.

В Италии же зафиксировали замедление роста числа жертв - за сутки скончались 525 итальянцев (в предыдущие дни было более 600 умерших). Падает и число больных, которые нуждаются в интенсивной терапии.

Украинские школьники начали учиться онлайн, а взрослые - сдавать в аренду своих собак для прогулок по парку без угрозы штрафа. Кстати, вчера карантин ужесточили - но по киевлянам, к примеру, это было не заметно.

За главными новостями о коронавирусе в Украине и мире следите в нашем материале, он обновляется.

09:32 В Мексике из-за коронавируса перестанут производить пиво Corona.

Правительство страны приняло решение сократить предпринимательскую деятельность.

В ответ в производитель Grupo Modelo заявил, что остановит производство пива. И подчеркнул, что уже сократил производство Corona до минимума. Пивовары говорят, что смогут восстановить процесс, как только правительственный запрет снимут.

"Если федеральное правительство сочтет целесообразным дать какое-то разъяснение, подтверждающее, что пиво является агропромышленным продуктом, в Grupo Modelo мы готовы выполнить план, при котором более 75% наших сотрудников работают на дому и в то же время гарантируют поставку пива", — заявили в компании.

09:24 Сейм Польши принял поправку, позволяющую провести выборы президента 10 апреля по почте.

09:19 За сутки в материковом Китае не зарегистрировано смертей из-за коронавируса.

Власти страны утверждают, что все 32 случая заражения за сутки произошли у людей, приехавших из-за границы. Это первый день с начала года, когда никто в Китае не умер от вируса.

09:15 В Минздраве рассказали и показали, как в разгар эпидемии нужно ходить в магазин, чтобы не заразиться.

08:55 Судебная система в стране фактически парализована и дышит на ладан. Из-за коронавируса в стране уже перенесено на неопределенный срок 5 000 судебных заседаний.

08:36 Львовская область огораживается от соседей. Здесь на админграницах установят 14 постов, где проезжающим будут измерять температуру.

08:13 А вот у британского премьера Бориса Джонсона дела, похоже, не очень... Он находится в реанимациии. Исполняющим обязанности главы Кабинета стал министр иностранных дел Доминик Рааб.

08:01 Напоминаем новые правила карантина, которые вступили в силу вчера, 6 апреля.

07:57 В Одессе вчера жестко задержали предпринимателя, который владеет киоском на побережье. Как утверждают местные СМИ - за незаконную торговлю во время карантина.

Сам бизнесмен утверждает, что торговал только на вынос.

07:51 "Муниципальная стража" и полиция проводят рейды по паркам и не позволяют людям позаниматься утренним спортом.

Спортсмены явно не согласны.

07:43 В Китае за вчерашний день - ни одного нового случая от коронавируса и ни одной смерти. А в Дании на следующей неделе открывают детсады и школы.

07:34 Певица Надежда Бабкина заразилась коронавирусом. Ее ввели в состояние искусственной комы.

07:24 Австрия - первая страна Европы, которая без больших жертв прошла карантин и начала его постепенно отменять. Разбирались, как удалось этого добиться в материале Метод Курца. Почему Австрия первой в Европе начала снимать ограничения по карантину.