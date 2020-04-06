Власти Чехии, которые полностью запретили въезд и выезд из страны из-за коронавируса, планируют снять ряд ограничительных мер. Правительство обсудит возможность открытия небольших магазинов, в частности, тех, которые продают канцтовары и стройматериалы, а с 14 апреля будет обсуждаться и вопрос о снятии запрета на поездки за границу.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Глава МВД Чехии Ян Гамачек заявил, что предложит для рассмотрения вопроса о снятии запрета для граждан страны на поездки за границу, начиная с 14 апреля. Он добавил, что контроль на границах по-прежнему будет действовать. Министр здравоохранения страны Адам Войтех в свою очередь указал, что правительство обсудит предложение об открытии некоторых небольших магазинов, в частности, строительных материалов и канцтоваров.

Кроме того, в Чехии могут снять запрет на занятия некоторыми видами спорта на свежем воздухе. В частности, речь идет о большом теннисе. Ожидается, что Кабмин обсудит все предложения на этой неделе. По последним данным, в Чехии с начала вспышки зарегистрировано около 4,5 тыс. случаев заболевания. Более 70 человек скончались.

Также сообщалось, что Австрия с середины апреля планирует начать поэтапное смягчение ограничений в общественной жизни, в частности, разрешить работу магазинов. Австрия и Чехия стали первыми странами, сообщившими о планах постепенного снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.

Напомним, в конце марта в Чехии и Черногории подтвердили первые случаи смерти пациентов с коронавирусом.

В Украине третья жертва коронавируса работала на яичном заводе, а ее муж вернулся из Чехии.