Следователи территориального управления Государственного бюро расследований Львова изучают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием полицейского. В результате ДТП погиб сам сотрудник полиции и еще один человек.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

Около 10:00 утра 6 апреля в одном из сел Волынской области работник местного отдела полиции ГУ Нацполиции в Волынской области, находясь за рулем автомобиля BMW, не справился с управлением. Машина выехала на обочину и врезалась в дерево. В результате водитель-коп и пассажир от полученных травм погибли на месте происшествия. Еще один пассажир, лейтенант полиции, находившийся на заднем сиденье автомобиля, доставлен в больницу.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве, открытом по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины, осуществляет прокуратура Волынской области.

Ранее "Страна" писала, что в Луганской области пограничный инспектор спровоцировал ДТП, в результате которого погибли два человека.

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