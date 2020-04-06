В Италии третий день подряд снижается число пациентов с коронавирусом в палатах интенсивной терапии. За сутки зарегистрировали 636 смертей от коронавируса, однако правительство предупреждает, что итальянцам не стоит ждать послабления карантина до 16 мая.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", в палатах интенсивной терапии находятся 3 898 человек, что на 79 человек меньше, чем днем ранее. Телеканал Rai News со ссылкой на главу департамента гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщает, что за последний день в Италии выявили 1 941 новый случай коронавируса, в настоящее время Covid-19 в стране болеют 93 187 человек. Выздоровели 22 837 человек, 1 022 из них - за последние сутки.

Умерли за последние сутки 636 человек, общее число жертв коронавируса в Италии - 16 523 человек.

Как сообщала "Страна", 5 апреля в Италии за сутки от коронавируса погибли 525 человек. Это самый низкий показатель c 19 марта.

Днем ранее, 4 апреля, в Италии за сутки зарегистрировали более 760 смертей от коронавируса.