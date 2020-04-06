По состоянию на 17:00 6 апреля в городе Харькове зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Больной находится в самоизоляции.

Об этом сегодня сообщает официальный сайт Харьковского городского совета со ссылкой на Департамент здравоохранения.

Как добавили в мэрии, еще 31 человека подозревают наличие в организме COVID-19. Согласно протоколу, данные харьковской лаборатории с результатами тестов этих людей направлены в национальную референс-лабораторию в Киев. Там должны подтвердить или опровергнуть эти подозрения.

Хотя в Харькове ситуация с заболеваемостью пока не критическая, городские власти заявили, что Дворец спорта могут переоборудовать под госпиталь для зараженных коронавирусом.

Как писала "Страна", 21 марта в Харьковской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за заражения коронавирусом жены замглавы облсовета, которая при этом находилась в Киеве.