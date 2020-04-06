Украина договорилась об увеличении программы помощи от МВФ с 5 до 8 миллиардов долларов. Первый транш в мае может составить 2 млрд в случае подписания новой программы.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после заседания фракции "Слуга народа" в эфире телеканала "Прямой", пишет "РИА Новости".

"Мы договорились с руководством МВФ, что как только мы выполним эти условия, на протяжении 15 дней мы получим первый быстрый транш, который составит около 1,75-2 миллиарда долларов. Я думаю, что это будет 2 миллиарда долларов, которые мы получим сразу в бюджет Украины", - сказал Зеленский.

По его словам, условиями МВФ было принятие двух законов, касающихся банковской системы и рынка земли. "Условия Международного валютного фонда – это два закона: закон про банки и закон про землю, об этом мы уже договорились. Мы договорились, что государственную землю сейчас мы продавать не будем, мы уменьшили концентрацию для физических лиц до 100 га. На втором этапе, с 2024 года, мы введем ограничение для юридических лиц, которое будет составлять 10 тысяч гектар в одни руки", - добавил Зеленский.

При этом уже в мае Украине предстоит выплатить около 2 млрд долларов по внешним долгам. И страна может вполне справиться без помощи МВФ, уверен экономист Виктор Скаршевский. И дефолт от этого нам не грозит.

"В мае нам нужно заплатить порядка 2 млрд долларов. Сейчас только на валютном счете Минфина - порядка 1,5 млрд, которые ведомство получило от размещения евробондов. Валютные ОВГЗ, из которых выходят нерезиденты, можно рефинансировать, их скупят наши банки, у которых валютная ликвидность сейчас высокая. Плюс - золотовалютные резервы составляют порядка 26 млрд долларов. То есть, денег на выплату долгов нам хватит", - уверен Скаршевский.

Ранее сообщалось, что Украина может получить первый транш МВФ в размере $4 млрд после принятия "антиколомойского закона".