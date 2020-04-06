В понедельник нардеп от "Оппозиционной платформы За жизнь" Илья Кива должен был явиться в Госбюро расследований для получения подозрения по делу о драке с Михаилом Майманом. Но он не пришел и объяснил в комментарии "Стране" почему он этого не сделал.

"Повестка у меня на 6 апреля на 11:00. Однако, основываясь на 138 статье, можно не прийти в связи с эпидемией. А у нас вообще пандемия, - сказал "Стране" Кива. - Более того, у нас принят закон, запрещающий появляться в общественных местах. Поэтому, когда мне присылают повестки, сами же и нивелируют этот закон. А у меня нет 17 000 гривен, чтобы платить штраф за посещение ГБР. Плюя на закон, они прислали повестку на 9-10 апреля. Как законопослушный гражданин действую исключительно в рамках законодательства: у нас есть четкие нормы ограничения в период карантина. Присылают мне ее на телефон, что не имеет под собой юридической силы. Подобные действия – непрофессионализм генпрокурора Ирины Венедиктовой".

По словам депутата, ему пришлось публично обратиться к Венедиктовой, так как на его звонки она не отвечает, а когда он приходит к ней, "устраивает непонятный цирк". Кива заявил, что генпрокурор нарушает его конституционные права и системно уклоняется от расследования уголовного производства, которое было возбуждено по факту заявления Кивы о нападении на него.

"Это дает мне основания полагать, что Ирина Венедиктова действует в интересах преступной группировки, что наняла этого псевдо-ветерана (Маймана - Ред.) для провокации", - обвинил генпрокурора политик.

Депутат не ограничился объяснениями нашему изданию и опубликовал в своем Telegram видеообращение к Венедиктовой, в котором потребовал у Офиса прокурора определить его статус в деле о драке.

Напомним, "Страна" писала об уничтожении Рябошапкой и его замами документов об аттестации, которое упомянул Кива.

Мы также рассказывали, что депутату от "ОПЗЖ" пытались вручить подозрение еще 3 апреля.