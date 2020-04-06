Российские ученые разработали схему лечения коронавирусной пневмонии тяжелой формы на основе препарата "Даларгин". Он относится к группе средств, влияющих на пищеварительный тракт и метаболические процессы.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителей Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

"Даларгин" ускоряет заживление язв желудка и двенадцатиперстной кишки, снижает кислотность желудочного сока за счет антисекреторной активности. В ФМБА рассказали, что в ближайшее время начнутся клинические исследования препарата при лечении вирусной пневмонии.

Исследования на животных уже показали, что введение "Даларгина" позволило существенно увеличить выживаемость: при разных схемах введения препарата от 70 до 100% животных вылечивались.

Ранее "Страна" сообщала, что советский "Арбидол" в Китае признали лекарством против коронавируса.

Также хорошие результаты показывало лечение инфицированных переливанием крови уже переболевших людей.