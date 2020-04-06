На торгах в понедельник, 6 апреля, цены на нефть эталонных марок ускорили снижение под давлением новостей о переносе экстренной встречи ОПЕК+.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:27 по Киеву составляет $32,21 за баррель, что на $1,9 (5,57%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Фьючерс на нефть WTI на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $1,99 (7,02%) - до $26,35 за баррель.

ОПЕК и другие нефтедобывающие страны ранее отложили телеконференцию, на которой хотели обсудить шаги по стабилизации рынка нефти, с понедельника, 6 апреля, на 9 апреля, что рынок воспринял как плохой знак.

Тем временем газета Financial Times сообщает, что министры энергетики государств G20 проведут экстренное совещание в эту пятницу по инициативе Саудовской Аравии и Международного энергетического агентства (МЭА), чтобы обсудить возможные шаги в ответ на падение спроса на нефть в условиях распространения коронавируса.

Как сообщил изданию глава МЭА Фатих Бироль, совещание созывается с целью поиска способов защиты рынка энергоресурсов в период кризиса, который уже привел к потере миллионов рабочих мест и поставил под угрозу стабильность мировой экономики.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Россию и Саудовскую Аравию сократить добычу нефти по крайней мере на 10 млн баррелей в сутки и прекратить ценовую войну на нефтяном рынке.

Ранее "Страна" писала о том, что саудиты отложили публикацию своих цен на нефть после переноса саммита ОПЕК+.

Также мы сообщали, что Саудовская Аравия отвергает обвинения Путина в попытке вытеснить конкурентов с нефтяного рынка.