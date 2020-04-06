Международный валютный фонд поприветствовал принятие законопроекта о банках и ожидает его принятия в целом, а также принятие поправок в госбюджет на 2020 год.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана.

"Мы приветствуем поддержку парламентом Украины в первом чтении законодательства, направленного на усиление основ реструктуризации банков, и ожидаем на его окончательное принятие. Мы также рассчитываем на принятие изменений в бюджет на 2020 год, которые помогут власти дать ответ на чрезвычайные вызовы, которые возникли вследствие Covid-19", - указал Люнгман в заявлении в субботу.

Он также призвал Украину продолжить работу со Всемирным банком для создания рынка земли.

"В то же время мы призываем власть продолжать работу с Всемирным банком для обеспечения эффективного, прозрачного и конкурентоспособного рынка земли", заявил Люнгман.

Как сообщала "Страна", заседание Рады под вопросом из-за "антиколомойского" закона, к которому подали уже 10 000 правок.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщал, что столько поправок могут замедлить процесс рассмотрения "антиколомойского" закона.