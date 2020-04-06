В понедельник сотрудники Музея Революции Достоинства сообщили, что вандалы повредили выставку "Век непокоренных" на Майдане Независимости в центре Киева. Однако в полиции установили, что экспозицию просто сдуло ветром.

Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на представителей Шевченковского райуправления полиции Киева.

"Заявлений в полицию по поводу якобы совершенного акта вандализма не поступало. Но мы проверили информацию, просмотрели записи с камер видеонаблюдения. И оказалось, что никакого акта вандализма не было: выставку просто сдуло ветром, а какой-то человек потом просто сложил плакаты и фотографии", - объяснили в управлении полиции беспорядок в экспозиции.

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