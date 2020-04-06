От последствий коронавируса в одной из киевских больниц скончался 72-летний сотрудник Государственного концерна "Укроборонпром".

Он стал первой жертвой COVID-19 среди сотрудников оборонных предприятий Украины. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Мужчине было 72 года. Он работал на предприятии почти полвека, с 1975 года. По специальности токарь.

Напомним, что пресс-служба Министерства здравоохранения заявила, что в Украине по состоянию на 9:00 понедельника, 6 апреля, зафиксировано 1319 случаев инфицирования Covid–19, скончалось 38 человек.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский поблагодарил Помпео за $1,2 млн, выделенные США на борьбу с коронавирусом, и отчитался о ситуации на Донбассе.

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