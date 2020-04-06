Сегодня, 6 апреля, у известной украинской певицы Ирины Билык день рождения - ей исполняется 50 лет.

С юбилеем народную артистку Украины поздравили в Офисе президента.

"Поздравляем с юбилеем народную артистку Украины Ирину Билык. Своими песнями она покорила сердца миллионов поклонников и стала настоящей королевой украинской поп-музыки. Песни Ирины напевают все, независимо от возраста, потому что они - о красоте, гармонии и любви. Желаем вдохновения, новых удачных проектов и как можно больше прекрасных произведений!", - говорится в сообщении пресс-службы.

Фото: t.me/Офис президента

Как сообщала "Страна", год назад, 15 октября в семье Ирины Билык случилось горе - скончался ее отец. Вероятно смерть отца Ирины Билык наступила в его день рождения. "Родиться и уйти в один день. Я буду скучать, папа", - написала в соцсети певица.

Напомним, украинская певица попала в базу "Миротворца" за поездку в Крым в августе 2015 года. Причиной на сайте указано: "Сознательное нарушение государственной границы Украины". Сама Ирина Билык заявила, что в Крым она ездила на венчание близкой подруги.