Корреспондент "Страны" позвонил по одному из объявлений о сдаче в аренду собак для прогулок, размещенных на ресурсе OLX.

Автор объявления по имени Евгений предлагает за 400 гривен в час погулять с его французскими бульдогами. Первым делом Евгений поинтересовался, есть ли у потенциального арендатора маска и перчатки. Это обязательное условие прогулки.

"У меня два французских бульдога. Особенностей у них никаких нет, кроме того, что они хрюкают. Вам надо это знать и не бояться, что они не лают", - сообщил хозяин собак и заверил, что, один раз погуляв с его собакой, я точно захочу обзавестись псом.

По его словам, в аренду можно взять сразу обеих его собак, но это опция для двух человек, которые к тому же должны держать дистанцию друг от друга.

"Правило: один человек - одна собака. Если вы будете одна, то сделаем так: вы гуляете с одной собакой, я - со второй, на расстоянии около двух метров от вас, чтобы не нарушать правила карантина. Вы можете либо вести собаку на поводке, либо она будет бежать рядом с вами – это как сами захотите", - продолжил инструктаж хозяин собаки.

По его словам, это уже не первый звонок по поводу его объявления на OLX об аренде собак для прогулок.

"Я это сделал ради эксперимента: посмотреть, будет спрос или нет. Оказалось, есть. Я раньше так собак не сдавал в аренду. А сейчас, так как карантин ограничивает свободу передвижений людей, в парк можно пойти только с собаками гулять, я решил, что это нечестно. Можно помочь людям, запертым в четырех стенах", – рассуждает Евгений.

Как писала "Страна" ранее, цены на аренду животных варьируются от ста до 4 тысяч грн.

Мы также рассказывали, что одними из первых додумались сдавать в аренду собак для прогулок на карантине испанцы.