В Иршавской больнице на Закарпатье от коронавируса умерла 71-летняя женщина. Ее не могли перевезти в Ужгород, так как пенсионерка находилась на искусственной вентиляции легких и была нетранспортабельна.

Об этом сообщает Mukachevo.net.

Издание отмечает, что у заведующего поликлиническим отделением Иршавской районной больницы также обнаружили заражения коронавирусом. У 45-летнего мужчины с положительным тестом на Covid-19 "нормальное состояние", он находится дома на самоизоляции.

Ранее "Страна" писала, как на Закарпатье женщина с коронавирусом два дня пела в церковном хоре и заразила 19 человек.

Напомним, первый подтвержденный случай коронавируса у жительницы Закарпатской области был обнаружен 24 марта.

Число больных с коронавирусом в Украине выросло до 1308, умерли 37 человек.