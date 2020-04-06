Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник пообщался по телефону с государственным секретарем США Майком Помпео. Глава государства поблагодарил американскую сторону за 1,2 млн долларов помощи, выделенной на борьбу с COVID-19, и пожелал США преодолеть эпидемию.

Об этом украинский лидер написал в своем Twitter.

"Поговорил с госсекретарем Помпео. Благодарен США за выделение $1,2 млн на борьбу с COVID-19. США сейчас в эпицентре пандемии. Разделяю боль тысяч американцев, которые потеряли близких, искренне желаю скорейшего выздоровления тем, кто борется с болезнью. Желаю США успешно пройти эти испытания", - отметил Зеленский в записи.

Между тем на официальном сайте президента сказано, что собеседники обсудили по телефону возможности получения Украиной от Соединенных Штатов кредитных гарантий, необходимых для стабилизации экономики - в дополнение к ресурсам, которые наше государство планирует получить от МВФ, Всемирного банка и других иностранных партнеров.

Также Зеленский рассказал Помпео о ситуации в Донбассе и выполнении договоренностей после встречи в нормандской формате, состоявшейся в декабре прошлого года.

Как ранее писала "Страна", в пятницу Зеленский выступил с очередным видеообращением и разъяснил, как СБУ будет искать маски для врачей.

Также мы сообщали, что в окружении президента предложили амнистировать заключенных из-за угрозы эпидемии коронавируса.