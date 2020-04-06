Во вторник, 7 апреля, в Украине ожидается солнечная погода без осадков. Днем в некоторых регионах прогреется до +19 градусов. При этом ближайшая ночь все еще будет холодной, хотя уже и не такой морозной. Столбики термометра поползут к отметке -2 градуса в Ивано-Франковской, Тернопольской , Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Луганской областях. На остальной территории в ночные часы от 0 до +3, в Одесской области - до +5.

Днем во вторник существенно потеплеет. До 19 градусов прогреется на западной Украине. На остальной территории - от +13 до +16 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что на Благовещение в Украину придет 20-градусное тепло.

Также мы сообщали, что март-2020 в Киеве оказался на 6 градусов выше нормы и побил 12 температурных рекордов.