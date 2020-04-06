В России от коронавируса вылечились Лев Лещенко и Игорь Николаев. Певцов выписали из больницы в московском поселке Коммунарка.

Об этом сообщает в понедельник, 6 апреля, пишет "Комсомольская правда".

Как рассказал Лев Лещенко, в понедельник, 6 апреля ,его выписали из больницы после того, как его тест на коронавирус оказался негативным. Он находился в больнице более двух недель. Также Лев Лещенко и его жена прошли компьютерную томографию, чтобы выявить остаточные явления после воспаления легких. Для полного выздоровления певцу необходимо еще минимум три недели. Певец перенес серьезное двустороннее воспаление легких.

Также из больницы в Коммунарке выписали певца и композитора Игоря Николаева, который провел в клинике полторы недели. Известно, что Николаева госпитализировали сразу после Лещенко, с которым композитор накануне виделся на вечеринке. Николаев перенес пневмонию, а его тест на коронавирус сейчас негативный.

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