Австрия первой в Европе с середины апреля начинает смягчать карантин. А уже с 1 мая возобновит работу сфера услуг. Вновь будут открыты все магазины и рестораны.

Причина тому - число заболевших коронавирусом начинает уменьшаться, а выздоровевших - увеличиваться. Причем все это, что самое важное - без огромных жертв, как в соседней Италии.

Сейчас в стране 12 293 зараженных и 220 умерших.

"Страна" рассказывает, как Австрия борется с эпидемией и каким образом ситуацию удалось переломить.

Коронавирус в Австрии. Статистика в динамике

Сегодня, 6 апреля, канцлер Себастьян Курц выступил с заявлением о дальнейших шагах правительства.

Уже в середине апреле власти разрешат открыть магазины площадью до 400 квадратных метров.

С 1 мая должны заработать все магазины, торговые центры и парикмахерские при строгих мерах безопасности, таких как ношение масок и ограниченное количество покупателей в зале.

Отели и рестораны оставят закрытыми до середины мая. Запрет на массовые мероприятия оставят в силе до конца июня. Решение об ограничениях на лето будет принято в конце апреля.

Также пока остаются и закрытыми границы Австрии с другими странами.

И до 1 мая продлены нынешние ограничения по выходу людей на улицу.

"Ограничения на выход из дома, которые действуют сейчас, продлеваются до конца апреля. Это означает, что есть четыре причины выйти из дома. Во-первых, чтобы пойти на работу, во-вторых, за едой, в-третьих, чтобы помочь другим людям и, в-четвертых, размяться, подышать свежим воздухом и заняться спортом на свежем воздухе", - сказал Курц.

Он также сказал, что когда ограничения будут сняты правительство будет следить за передвижениями граждан через их смартфоны. Двум миллионам австрийцев, у которых нет смартфонов, правительство хочет раздать специальные брелоки.

То есть пока нельзя сказать, что грядет полное возвращение в прежний ритм жизни, но наблюдаются первые шаги к нему.

Поводом для оптимизма стал результат борьбы с коронавирусом, который отразился на статистике.

4 апреля число выздоровевших впервые превысило количество новых заболевших. Эта тенденция продлилась и на следующий день. В сутки выздоравливает примерно по 400 человек, а заболевает - по 250.

Динамика падения новых заболевших наглядно видна и на этом графике.

Как Австрия боролась с коронавирусом

Прежде всего, что важно - готовится к эпидемии в Австрии начали еще когда в Европе не было ни одного заболевшего, а вирус бушевал лишь в Китае. Еще в январе австрийское правительство начало массированные закупки всего необходимого для больниц. И когда в конце февраля болезнь пришла в страну, система здравоохранения была уже в довольно высокой степени готовности.

Австрия начала вводить меры карантина в первой половине марта.

10 марта занятия в вузах временно прекратили, студентов перевели на дистанционное обучение. Работодателей тоже попросили перевести сотрудников на удаленку.

Постепенно стал вводиться запрет на проведение массовых мероприятий. Храмы прекратили открытые богослужения.

Вскоре страна ввела пограничный контроль с соседними государствами. 19 марта для всех прибывающих в страну был учрежден обязательный карантин в течение 14 дней. Тех, кто приезжал из пораженной коронавирусом Италии, вообще не пускали в страну без медицинской справки об отсутствии Covid-19.

Наконец, с 16 марта был введен запрет на выход из дома кроме указанных выше четырех причин, закрыты все рестораны, торговые центры и прочая сфера услуг кроме продуктовых магазинов и аптек. При этом бизнесу, который пострадал от карантина, государство выделило огромные суммы поддержки - 35 миллиардов евро.

С 1 апреля введено требование, что в общественных местах можно появляться только в масках (часто их раздают бесплатно на входе в магазин).

Впрочем, нельзя сказать, что все эти нормы жестко контролируются. В супермаркетах можно зайти и без маски, а крупнейшие парки Вены - Пратер и Штадпарк на этих теплых выходных были полны народу также как и в "мирное" время. Полиция при этом, никого не "пакует" и не штрафует.

Хотя штрафы и положены и уже есть по официальной статистике много примеров по их взиманию (начиная от 600 евро и выше).

Общественный транспорт и метро также не закрывали.

В целом, упор больше делается на сознательность граждан, а не на репрессивные механизмы.

Еще один важный - это массовое тестирование. Австрийцы не ходят тестироваться по больницам. Если обнаруживаются симптомы, то они вызывают к себе на дом врачей по специальному номеру телефону 1450. Приезжает "скорая", медики делают тест и затем в течении максимум двух суток (а сейчас уже даже быстрее) выдают результат.

Австрия занимает одно из первых мест в Европе по числу сделанных лабораторных тестов - 12 357 на миллион человек (в Украине - 347).

Все это помогает быстро установить заболевших. Инфицированные граждане оперативно передавались под наблюдение медикам, их контакты - выявлялись и изолировались.

Кроме того, медикам помогают тысячи волонтеров, а также 15 тысяч людей, которые проходили альтернативную воинской службу в госпиталях и в социальных службах.

Все это позволило австрийской медицинской системе выдержать пик заболеваний и работать без сбоев.

Что означает австрийский опыт для Украины?

Как видим, карантинные меры - это лишь часть мер, которые предпринимала Австрия. Большое значение имело перекрытие границ и обсервация прибывших, а также налаженная система тестирования людей, выявление коронавируса, его лечения. А главное - ранняя подготовка системы здравоохранения к эпидемии.

Из всех этого Украина сделала только одно - ввела тотальный карантин. Причем во-многом даже более жесткий, чем в Австрии - с отменой общественного транспорта, полным запретом на посещение парков. При этом наши предприниматели, в отличие от австрийских, никаких компенсаций за остановку своего бизнеса не получают, а просто отправляют людей в неоплачиваемые отпуска.

Все остальные сранивать нельзя.

Система здравоохранения не начала готовятся к эпидемии загодя (премьер-министр Гончарук даже не ограничил экспорт медицинских товаров необходимых для борьбы с эпидемией).

Наша страна уже после объявления тотального карантина пропустила через свои границы без всякой обсервации десятки и сотни тысяч заробитчан из стран ЕС (в том числе и из Италии).

Не отработав первый этап - минимизировать попадание вируса из рисковых стран - Украина провалила и второй - массовое тестирование, раннее выявление больных и их контактов.

Первые недели эпидемии царил полный хаос с тестированием.

Лишь недавно была введена четкая норма, при которой врачи сами приезжают к людям и делают тесты. Но и сейчас их делают очень мало. Из-за чего и статистика по коронавирусу далека от реальной.

И, что еще важнее, это не позволяет вовремя изолировать и взять под контроль связи тех, у кого болезнь протекает в легкой форме. Отметим, что только эта мера способна радикально остановить болезнь. И при этом не останавливать все государство.

В такой ситуации, с одной стороны, тотальный карантин не спасает от расширения эпидемии. С другой стороны, в условиях разваленной системы медицины он остается единственным доступным для властей средством сдерживания болезни.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что наша медицина не выдержит наплыва и в 10 тысяч инфицированных. Поэтому пытаются изолировать и здоровых, и больных. Не снимая карантинные ограничения, а наоборот их ужесточая.

"Австрию возвращают к жизни"

"Австрию медленно возвращают к жизни. Хотя о победе над коронавирусом говорить рано, но цифры обнадеживающие, - говорит "Стране" журналист издания Kurier Йоханна Хагер. - Выздоравливают ежедневно больше людей, чем заболевают. Удалось это во многом благодаря дисциплинированности австрийцев, которые выполняли предписания, высокому уровню медицины и быстрой реакции в самом начале вспышки коронавируса".

По словам Йоханны, Австрия раньше других в Европе приняла ограничительные меры, еще в начале марта. Сразу же закрыли границы с Италией и требовали медицинские справки об отсутствии коронавируса у путешественников из стран с высоким уровнем заболеваемости (той же Италии, Иран, Южной Кореи, Китая). Также сразу запретили крупные массовые мероприятия, перевели школы на удаленный режим, а затем закрыли рестораны, магазины, парикмахерские, ограничили жителей в передвижении.

Как результат: если в середине марта прирост новых заражений составлял более 40 процентов, в настоящее время он составляет 1,6 процента.

"Смягчение карантина, однако, не означает, что можно будет бежать на футбол или в паб. По-прежнему примерно до середины мая нужно будет ходить в масках, обучение продолжится онлайн. Также Пасху разрешено отмечать только дома. Насколько ослабят карантин, будет зависеть от того, будет ли падать уровень заболеваемости. А вот границы будут закрыты, пока существуют опасность вируса", - говорит журналистка.