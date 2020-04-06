Дмитрий Штанько, фигурирующий в скандале с "пленками Ермака" и который, по данным СМИ, записывал на видео разговоры брата главы Офиса президента, может быть провокатором СБУ.

Так считает адвокат Алексея Морозова, который сегодня подал заявление в ГБР и полицию по факту провокации подкупа в его отношении со стороны сотрудников СБУ и ГПУ.

Алексей Морозов проходит обвиняемым по делу о предложении неправомерной выгоды служебному лицу. Согласно материалам дела, в 2018-19 гг. он был посредником в заключении договора аренды помещения ликвидированного банка "Хрещатик" фирмой "Фингарант", учредителем и директором которой был Дмитрий Штанько.

Адвокат Сергей Мостовенко сообщил "Стране", что в своем заявлении Морозов подробно описывает, как познакомился со Штанько и насколько тот был настойчив в предложении "решить" вопрос аренды по заниженной стоимости. Причем его даже не интересовало, что помещение непригодно для работы, Штанько очень срочно хотел заключить договор аренды.

Переговоры длились несколько месяцев и фигурантов дела задержали, после того как Дмитрий Штанько демонстративно выложил на стол в кафе, где проходила встреча, пакет с деньгами. Но в ходе следствия всплыла масса важных фактов. Фирма "Фингрант" во главе с директором Штанько, предоставив банковские реквизиты для подготовки документов, закрыла счета в банке еще до заключения договора аренды. А сам договор был расторгнут на следующий день после подписания. То есть, и компания, и сам предмет общения оказались частью одной "легенды", роль в которой исполнял Штанько.

Адвокат Мостовенко говорит, что Дмитрий Штанько в этом деле оказался только свидетелем, а заявителем стал некий гражданин Калюжный, тоже из Харькова, как и Штанько. На момент подачи заявления Калюжный был осужден за мошенничество, но получил условный срок, а прокуратура приговор не обжаловала. Это, по мнению адвоката, подтверждает зависимость заявителя от правоохранительных органов, которые могли управлять его действиями.

Дмитрий Штанько прошел похожий путь. В прошлом подполковник милиции, в 2013 году он привлекался к уголовной ответственности в родном Харькове тоже по делу о мошенничестве с платежными карточками. Но от уголовной ответственности был освобожден. А после начал фигурировать в различных делах СБУ как "свидетель" и "заявитель".

Ранее программа "Схемы" установила, что человеком, который записывал на видео разговоры брата Ермака был Дмитрий Штанько.

Напомним, в конце марта депутат от "Слуги народа" Гео Лерос разместил в соцсетях несколько видеозаписей, на которых брат главы ОП Андрея Ермака предлагает устроить неназванных лиц на определенные должности в органах власти.

Затем руководство САП возбудило уголовное дело по обращению народного депутата Гео Лероса о получении взяток при назначении на государственные должности. В тоже время, ГБР возбудило уголовное дело в отношении Лероса по заявлению Ермака о распространении материалов о якобы продаже государственных должностей.

3 апреля Лерос прибыл в ГБР по делу о пленках Ермака, однако защита потребовала перенести допрос. В тот же день НАБУ более 2 часов допрашивало брата Ермака по пленкам Лероса.

Сегодня стало известно, что СБУ добавила к делу Лероса статью о мошенничестве.