В Киеве на Майдане Независимости неизвестные испортили выставку "Век непокоренных".

Экспозицию в центре столицы подготовили сотрудники Музея Революции Достоинства, бюджет которого Кабмин предложил сократить.

Инцидент произошел в ночь на 6 апреля, сообщает пресс служба Национального музея Революции Достоинства в Facebook.

"Сегодня ночью, 6 апреля, испорчено нашу выставку "Век непокоренных" на Майдане. Она посвящена борьбе украинцев за свободу и достоинство в разные исторические периоды. Неизвестные разбили несколько плакатов, рассказывающих о революционных событиях. В проекте использовались фотографии из архива музея, Центра исследований освободительного движения и из открытых источников", - говорится в сообщении.

В Музее добавили, что в настоящее время действуют ограничения на нахождение в общественных местах, парках, на детских площадках и контроль за выполнением правил карантина возложен на правоохранителей, которые "беспомощны перед вандализмом в центре Киева". Музей подготовил заявление в полицию.

Фото: facebook.com/maidanmuseum.org

Как сообщала "Страна", прокуратура объявила подозрение вандалам, которые повредили освещение на Аллее художников в Киеве.

Также стало известно, как под Радой задержали вандала, который облил зеленкой памятник Ватутину.