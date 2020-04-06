Киевские власти составили перечень объектов, которые отнесены к общественным местам и где запрещено находиться во время карантина из-за коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба киевской городской государственной администрации в понедельник, 6 апреля.

К общественное местам по информации КГГА относятся:

территории общего пользования (улицы, площади, бульвары, проспекты, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки, скверы и площадки, подземные переходы, парки, рекреационные зоны, сады, пляжи, кладбища, другие территории общего пользования);

помещения органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений, предприятий, учреждений и организаций (в частности, учреждения торговли, предоставления услуг и т.п.) всех форм собственности, гостиниц и аналогичных средств размещения граждан, общежитий, вокзалов и аэропортов;

транспорт (в том числе работающий в режиме регулярных специальных перевозок), остановки общественного транспорта; придомовые территории; территории зданий и сооружений инженерной защиты территорий; территории предприятий, учреждений, организаций и закрепленные за ними территории на условиях договора.

Там также напомнили, что:

Запрещено находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или его специальный статус;

самовольно покидать места обсервации (изоляции) нарушать условия самоизоляции (самоизоляции, кроме больных и лиц, контактировавших с ними, подлежат люди старше 60 лет);

находиться в общественных местах без одетых средств индивидуальной защиты (респиратора или защитной маски, в том числе изготовленной самостоятельно);

перемещаться группой более двух человек (кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет);

находиться в общественных местах лицам, не достигшим 14 лет, без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, других лиц в соответствии с законом или совершеннолетних родственников ребенка;

проводить все массовые мероприятия (культурные, развлекательные, спортивные, социальные, религиозные, рекламные и другие).

Раннее мы писали, с 6 апреля вступили в силу ужесточенные правила карантина. В Киеве соблюдались не все из них, в киевских парках люди продолжают гуляли, несмотря на карантинные запреты.

Кроме того, киевские правоохранители задержали мужчину, который пытался попасть в Гидропарк вплавь после того, как его не пустили туда через пешеходный мост. Ему грозит штраф 34 тысячи гривен.