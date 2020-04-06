24 марта следователи Нацполиции провели более 10 обысков в фирмах группы строительных компаний "Столица", которую возглавляет предприниматель Влада Молчанова. Обыск прошел и в ее квартире.

Полицейские искали документы, касающиеся перехода сельскохозяйственных земель ГП "Пуща-Водица" в управление частных строительных компаний, в рамках расследования уголовного производства по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им при злоупотреблении служебным положением в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением, что повлекло тяжкие последствия).

Как сообщали в 2016 году "Наші гроші", в 2008-2015 годах госпредприятие заключило ряд инвестиционных договоров, по которым передало под застройку более 200 гектаров в Подольском районе столицы. В ответ ГП "Пуща-Водица" получило имущественные права на 5% жилой площади объектов строительства.

По версии следствия, внесенные в дальнейшем изменения в вышеуказанные инвестиционные договора, свели их суть до сделок купли-продажи прав на квартиры по заниженной стоимости. Квартиры оценили только в 83,7 млн грн при их реальной рыночной стоимости - 470 млн грн. Таким образом, размер ущерба государству может превышать 380 млн грн.

Сейчас следствие, тянувшееся несколько лет, вошло в активную фазу. Изъяты документы, которые могут подтверждать сговор должностных лиц госпредприятия и руководителей частных фирм, управляемых Молчановой. Проведен ряд допросов и экспертиз. В деле фигурирует больше 20 фирм, основные из которых "Мартин", "Конкорд-ДС Плюс", "Каштановый город", "Датолит", "Оливер-Буд", "Ситибудсервис", "ИБК "Столица", "Столица", "Столица Групп".

Ранее "Страна" писала о том, что в Киевской области полиция наказала руководство строительных гипермаркетов за нарушение карантина.

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