Сегодня в Николаеве неизвестный киллер выстрелил в местного теневого кардинала и авторитета Михаила Титова по кличке Мультик.

"Страна" выяснила, кто такой Михаил Титов, почему его прозвали некоронованным королем Николаева и области, а также новые подробности покушения.

Киллер стрелял из необычной винтовки, но жертве повезло

Стрельба произошла в центре Николаева, во дворе офисного центра "Техноконтракт". Этот центр традиционно считается штаб-квартирой Мультика - Михаила Титова и принадлежит ему через подставные фирмы.

По информации "Страны", в Михаила Титова стреляли из довольно необычного оружия – винтовки с глушителем калибра 9 мм по типу российского "Винтореза". Гильзы такого калибра найдены на расстоянии около 100 метров от "Техноконтракта". Такие винтовки довольно редки и применяются силами специального назначения для борьбы с терроризмом в городских условиях.

К слову, есть такие винтовки и на вооружении украинских сил специальных операций и спецназа СБУ.

Снайпер явно обладает большим профессиональным опытом: с первого выстрела он попал Титову в голову. Впрочем, Мультику явно повезло. Несмотря на точность выстрела, пуля прошла через щёку, задев гайморовы пазухи и лицевые нервы. Жертва потерял много крови. Но мозг оказался не задет, Михаил Титов остался жив. В тяжелом состоянии его быстро увезла "скорая", сейчас он находится в реанимации.

Снайперу удалось уйти незамеченным – свидетели покушения услышали лишь негромкий хлопок.

По мнению источников "Страны" в полиции стрелок явно не один час выжидал момента исполнения убийства, на месте его "лежки" обнаружена подстилка. Сейчас полицейские проверяют уличные камеры, расположенные рядом с местом, откуда стрелял киллер.

Некоронованный король Николаева

По данным полиции, 47-летний Михаил Титов в конце 80-х – начале 90-х начинал "работать" обычным бойцом в составе бригады николаевского авторитета Виктора Чередника по кличке Тазик. Первоначально группировка Тазика – Мультика специализировалась на обычном крышевании рыночных торговцев и валютчиков, а также активно воевала с другими николаевскими бригадами за лидерство в городе.

В 1994 году Михаил Титов получил срок в 15 лет за двойное убийство: Мультик застрелил двух "коллег" из дружественной бригады. Убитых подозревали в том, что они были наняты Мультиком в качестве киллеров для убийства криминального лидера из другого региона. После исполнения "заказа", Мультик, по версии источников "Страны" в полиции, якобы зачистил концы и собственноручно застрелил наемников.

Впрочем, именно эту версию убийства доказать не удалось и приговор в 15 лет Михаил Титов получил за убийство в результате бытового конфликта.

Однако полный срок он так и не отбыл – после 10 лет в колонии он получил помилование и в 2004 году вышел на свободу. К слову, в тюрьме Мультик, как говорят в воровских кругах, активно сотрудничал с администрацией и занимал должность "бригадира". Именно по этой причине, когда в 2007 году Мультик пожелал "короноваться" и вышел на авторитетных воров в законе, ему было отказано.

Группировка Мультика к 2019 году насчитывала около 50 "штатных" бойцов, большая часть которых числилась охранниками подконтрольных ему охранных фирм. Впрочем, по информации "Страны" из криминальных кругов, Мультик всегда отличался осторожностью и предпочитал для наиболее щекотливых поручений прибегать к найму "варягов" - бойцов из других регионов.

После выхода на свободу в 2004 году лидерство в группировке Тазика перешло к Мультику. К слову, с момента возглавления группировки Михаилом Титовым его бригада перешла на новый уровень: постепенно обросла связями с чиновниками и милицией и начала легализовывать капиталы в официальный бизнес.

Сферы интересов теперь уже авторитетного предпринимателя Титова – строительство, грузоперевозки, контрабанда нефтепродуктов и контроль над нелегальными АЗС, производство контрафактного спиртного, а также контроль над николаевским портом и таможней.

Кроме того, Титову удалось познакомиться с близким кругом Януковича, заручиться его покровительством и даже стать неофициальным смотрящим от "семьи" по Николаеву и области. Таким образом он превратился в "неприкасаемого" как для николаевской милиции и СБУ, так и для киевских силовиков. В 2010–2012 годах Мультик распространил свое влияние даже на Херсонскую и часть Одесской областей, затронув интересы традиционного криминала – воров в законе.

И в 2013 году Михаилу Титову пришла первая "черная метка" от украинских воров: был убит его ближайший сподвижник по кличке Тоха. Однако это особо не смутило Мультика - он находился под плотной опекой "семьи".

При этом, он смог удержать свои позиции и после Майдана. Хотя отношения с новой властью у него были не беспроблемными. В 2017 году тогдашний генпрокурор Луценко показательно задерживал "Мультика" и он даже отправился в тюрьму, но пробыл там недолго и достаточно быстро "порешал вопрос". Вскоре его снова видели на свободе на мероприятиях с участием Николаевского губернатора Савченко, которого считали близким к соратнику Порошенко Яреме.

В 2015 году Мультик, как и другие авторитеты, занялся новой модной темой – рейдерством крупных фермерских хозяйств. Эта деятельность уже был застолблена несколькими радикальными гражданскими организациями, и это также добавило врагов авторитету.

В 2018 году Мультику пришло приглашение на встречу – "стрелку" с ворами в законе в Киеве: "мультяшный беспредел" в николаевской и одесской областях давно затрагивал интересы воров.

Однако Титов игнорировал приглашение и не поехал встречаться с королями воровского мира.

Очередное приглашение на "стрелку", уже от авторитетного днепровского вора в законе Умки пришло Мультику в начале 2020 года. Однако и в этот раз Мультик проигнорировал приглашение.

Местные николаевские власти, начиная от чиновников и депутатов обл- и горсоветов, а также силовиков, тоже были давно тесно связаны с Мультиком и участвовали в общем бизнесе.

Это обстоятельство – почти безраздельная теневая власть над николаевским регионом и частично несколькими районами соседних областей (Херсонской и Одесской) - давно стала причиной конфликта Мультика со многими крупными предпринимателями и традиционной

преступностью - ворами в законе. То есть "заказ" на его убийство мог поступить от самых разных людей, которых Титов в свое время потеснил в бизнесе.

Тем более, что в воровском мире, как уже писала "Страна", с прошлого года идет жесткий конфликт - днепропетровский воровской клан во главе с Умкой теснит позиции киевского авторитета Недели.

Все это, а также кризис, вызванный эпидемией коронавируса и тотальным карантином (что ударило по многим традиционным источников дохода организованной преступности), приводит к нарастанию нестабильности в криминальной среде Украины.

Так, как сообщала "Страна", на выходных в Черновцах был расстрелян король местных контрабандистов Пача.