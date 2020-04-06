В Киеве во время карантина из-за пандемии коронавируса произошел обвал платежей за услуги ЖКХ: уровень оплаты в Киеве не достигает 80%. В КГГА ожидают, что в апреле ситуация с платежами может ухудшиться.

Об этом рассказала советник замглавы КГГА Петра Пантелеева Юлия Грамотная в комментарии Liga.net.

"Общий уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги в Киеве на 27 марта не достигает 80%. По сравнению с февралем киевляне заплатили на 15-20% меньше", – рассказала Грамотная. Такой объем является минимумом за 5 лет. В феврале киевляне оплатили 95% коммунальных платежей.

По данным КГГ, больше всего от невыплаты платежей в Киеве пострадало КП Киевкоммунсервис, вывозящий домашний отходы. Уровень оплаты услуг предприятия просел до 73%, что на 17% меньше, чем было в феврале. В то же время у Киевводоканала и ЖЭКов уровень оплаты упал с 90 до 75 процентов. При этом в компании ДТЭК утверждают, что говорить об уровне оплаты за электроэнергию еще рано. "Период оплаты еще не закрыт, данных еще нет", – отметила пресс-секретарь компании Марина Ключковская.

В КГГА говорят, что такой низкий уровень оплаты еще не является критическим, но ситуация может ухудшиться уже в апреле 2020 года. "На сегодня есть широкий выбор сервисов, где можно оплатить коммунальные услуги, не выходя из дома. По моему убеждению, это лучший способ избежать очередей и скопления людей в отделениях банков и на почте", – добавил замглавы КГГА Петр Пантелеев.

Напомним, что ранее начисления за коммуналку за январь выросли на 20%. В январе украинцам начисли 23,4 млрд грн за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии. При этом уплачено только 83,1%.

Напомним, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 6 апреля в Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.

Как сообщала "Страна", в Киеве 267 случаев заболевания коронавирусом, наибольшая концентрация заболевших находится в центре столицы - в Печерском районе (46). За ним следуют Дарницкий (37), Соломенский (36) и Шевченковский (36), Голосеевский (26), Подольский (21).