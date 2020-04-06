Сегодня утром в соцсетях начали распространять пост якобы городского главы Днепра Бориса Филатова, в котором он угрожает, что в городе будут отстреливать незарегистрированных собак, которых выгуливают жители Днепра. При этом Филатов якобы распорядился выкопать 1 000 могил для захоронения "незаконных" животных.

Позже в администрации города опровергли эту информацию, сообщил, что этот пост фейковый.

"Информация о якобы угрозах владельцам собак и требования принудительной регистрации животных в КП "Зооконтроль" не соответствует действительности. Скриншот с этими тезисами, которые обнародовали в соцсети Facebook, лишь имитирует сообщение городского головы Днепра Бориса Филатова и имеет неизвестное происхождение", - говорится в сообщении.

Также в горсовете обратили внимание на то, что подобные высказывания никогда не публиковались главой города ни на личной, ни на официальной страницах. Такая информация никогда не распространялась одним из управлений и департаментов городского совета.

"Уважаемые днепряне, пожалуйста, пользуйтесь проверенной информацией из официальных источников. Учитывайте требования карантинных ограничений, которые из-за эпидемии коронавирус с 6 апреля введены по всей территории страны. Так, в разъяснениях, опубликованных на сайте Правительственного портала, речь идет о том, что выгуливать домашних животных на улице можно не более чем вдвоем, а в парках и скверах – только одним человеком", - пояснили в пресс-службе.

Отметим, что пост действительно похож на фейковый. По сети гуляет только один-единственный его скрин. Хотя, судя по скрину, пост должен был висеть минимум 2 часа и крайне маловероятно, что его за это время никто не заметил.

Напомним, с сегодняшнего дня, 6 апреля, в Украине был ужесточен карантин. Теперь гражданам запрещено, в частности, посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны. Людей, которых застанут за нарушением этого правила, ждет штраф. Исключением является выгул собак непродолжительное время из расчета – 1 человек на 1 собаку.

Как мы писали, в Украине предлагают в аренду домашних животных для прогулок во время карантина.