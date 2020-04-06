6 апреля в Киеве Украинская Православная Церковь передала в Центр общественного здоровья 9 тыс тестов для выявления коронавируса, Киевскому лабораторному центру Министерства здравоохранения Украины - 3,5 тыс тестов, Главному городскому клиническому военному госпиталю – 500 тестов и Центру превентивной помощи – 300 тестов.

Об этом Центр информации УПЦ сообщил в Facebook.

"Церковь всегда молится о своих верных чадах и о всех людях, которые нуждаются в молитве. Это главное задание Церкви. Но когда настают тяжелые времена, нужно предпринимать и действенное участие", - отметил Глава админаппарата Киевской митрополии Украинской Православной Церкви епископ Виктор (Коцаба).

Архиерей отметил значимость работы врачей в борьбе с пандемией коронавируса."Сегодня врачи на передовой. Это очень важно. Нужно отдавать себя без остатка для того, чтобы сохранить большое количество жизней. Пусть Господь вам помогает!" - сообщил иерарх Виктор.

Заведующий отделением эпиднадзора над инфекционными болезнями Центра общественного здоровья Роман Родына поблагодарил Украинскую Православную Церковь за помощь.

"От того как оперативно мы протестируем людей, будет зависеть то, насколько мы сможем реагировать и госпитализировать, чтобы минимизировать риски передачи болезни. Центр общественного здоровья получил 9 тысяч тестов. Мы надеемся, что эта помощь будет способствовать тому, что мы будем активно выявлять больных и противодействовать коронавирусной болезни", - сказал он.

Директор Киевского городского лабораторного центра Сергей Чумак также поблагодарил УПЦ за помощь.

"Мы получили тесты для 3,5 тысяч людей. Это значительно улучшит ситуацию. Мы готовы работать круглосуточно, чтобы выявлять и останавливать эту болезнь", - сказал он.

Скриншот: Facebook/ Центр информации УПЦ

Как сообщалось ранее, во все области Украины передано 100 тысяч тестов для выявления коронавирусной инфекции.