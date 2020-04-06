Украинцы во время карантина предлагают арендовать своих четырехлапых любимцев всем желающим легально выйти на улицу. Причиной такой предприимчивости стало ужесточение правил коронавирусного карантина с 6 апреля.

Аренда собаки стоит в среднем от 100 гривень за полчаса прогулки до 4000 гривен за сутки. В объявлениях, размещенных на платформе бесплатных объявлений Olx указана норма постановления Кабмина, согласно которой "посещать парки, скверы, зоны отдыха, кроме выгула домашних животных одним человеком". Таким образом, с помощью собаки можно лишний раз выйти на улицу, не нарушив запрета.

Некоторые владельцы указывает и другие условия аренды: доставка собаки до места самоизоляции заказчика, предоставление животного в любое время суток. Арендовать можно, как Йоркширский терьер, так и Американского питбультерьера.

Так, жителям Дарницкого района Киева предлагают арендовать пекинеса за 100 грн при за час прогулки в указанном районе.

В Соломенском районе предлагают погулять со своей хаски. "Дам в оренду собаку хаски для прогулок на время карантина", - в объявлении указано, что такое предложение временное. Цена услуги не указана, вероятно, необходимо договариваться с владельцами по телефону.

Одесситы не отстают от столичных жителей. Здесь сдают в аренду собаку породы Джек Рассел Терьер. За час просят 300 грн, за сутки 4 тысячи. при этом еда включена в стоимость аренды. А зоной для выгула обозначена Аркадия.

И еще одно предложение для одесситов - Стаффордширский терьер с минимальным временем прогулки 30 минут.

В Харьковской области тоже сдают собак на время карантина.

В Краматорске прогулку с щенками немецкой длинношерстной овчарки оценили в 400$ c возможностью доставки питомцев по региону.

Ранее "Страна" писала о том, что согласно исследованию, на карантине украинцы покупают бытовую химию, велосипеды и ноутбуки.

Также мы сообщали, что в Украине из-за карантина количество ДТП сократилось на 63%.