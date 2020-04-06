Объем продаж заведений общепита в Украине с 23 по 29 марта упал в среднем на 73% по сравнению с аналогичным периодом из-за карантина.

Об этом сообщает Опендатабот.

По информации компании Poster, продажи резко обвалились не только в Киеве (на 78%), но и во всех крупнейших областных центрах. Так, во Львове показатель просел в среднем на 78%, в Харькове - на 73%, в Днепре - на 65%, в Одессе - на 60%.

Отмечается, что объем рынка общественного питания в Украине в 2019 году оценивался в 50 000 заведений. Сейчас большинство из них не смогли быстро перестроиться на доставку или организовать продажу на вынос.

Согласно данным Poster, спустя две недели карантина 2500 украинских заведений прекратили работу. Это 63% от всех клиентов компании в Украине. Таким образом, можно предположить, что сейчас в стране не работают примерно 30 000 заведений.

В ресторанном бизнесе более 160 тыс. человек остались без работы. Только у клиентов Poster сейчас не работает 13000 сотрудников.

Изменение оборота кафе и ресторанов. Фото: opendatabot.ua

Напомним, ранее аналитики спрогнозировали, к чему в Украине приведет экономический кризис из-за коронавируса.

Также мы писали, что украинцы больше боятся экономического кризиса, чем коронавируса. У 21% жителей страны уже проблемы на работе.