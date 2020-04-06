Экс-атошник по фамилии Шаповалов, который напал на журналисов ZIK около качалки в Гидропарке, когда они снимали сюжет о нарушителях карантина по коронавирусу, решением суда на два месяца отправлен под круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Политика Страны" в понедельник, 6 апреля.

Напомним, 54-летний мужчина возмутился замечанием журналистов о том, что он нарушает карантин, и совершил нападение на съемочную группу. Во время потасовки он нанес журналистке Алле Жизневской и оператору многочисленные удары по различным частям тела и пытался повредить технику.

Как отмечается, мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.

В день задержания прокуроры подготовили ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, которое направили на рассмотрение в Днепровский районный суд г. Киева.

4 апреля спортсмены, которые занимаются в "качалке под открытым небом" в Гидропарке сообщили, что не собираются идти на карантин, несмотря на распространение коронавируса в Киеве. Однако сегодня территорию Гидропарка и скандальную качалку полиция опечатала и выставила блок-пост.

За попытку пробраться в Гидропарк полицейские задержали двух человек. Им грозит штраф в 17 тысяч гривень. Задержание пловца, который пытался добраться в Гидропарк по реке, уже обсуждают в соцсетях.