Киевские правоохранители задержали мужчину, который пытался попасть в Гидропарк вплавь после того, как его не пустили туда через пешеходный мост. Теперь его грозит штраф в размере от 17 до 34 тыс. гривен.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Сегодня в Днепровском районе на территории зоны отдыха один из мужчин пытался попасть на спортплощадку, и когда его не пропустили туда сотрудники полиции, он начал конфликтовать с ними. После разъяснительной работы неизвестный все равно проигнорировал установленные карантинные ограничения и начал плыть на другой берег реки, где его задержали полицейские", - говорится в сообщении.

Утоняется, что задержанным оказался местный житель 1999 года рождения. Если суд признает его вину, мужчине грозит штраф от одной до двух тысяч необлагаемых налогом минимумов (17 000 – 34 000 грн).

Напомним, в сети появилось видео, как в районе киевского Гидропарка задерживали спортсмена, который хотел попасть на полуостров вплавь. На береге его уже ждали около 10 правоохранителей.

Ранее мы писали, что в киевском Гидропарке, где полиция взяла под охрану спортивную площадку, произошел конфликт. Туда пришли некие люди и требовали пропустить их. Они утверждали, что их передвижение ограничивают незаконно.