По данным сервиса посуточной аренды жилья Dobovo, цены на посуточную аренду недвижимости в упали примерно в три раза.

Об этом сообщает пресс-служба Опендатабот.

"Если к пандемии у нас небольшая квартира на Бассейной (25 кв.м.) сдавалась в среднем за 1200 грн в сутки, то сейчас мы большую часть своего номерного фонда вынуждены были сдать в долгосрочную аренду за 7000-8000 грн в месяц", - сообщил совладелец компании Partner Guest House Владимир Необитаемый.

Напомним, столичный рынок аренды жилья с началом карантина обрушился практически во всех сегментах. Хозяева разрывают договоры со специализированными агентствами, которые ранее обеспечивали им посуточную аренду, и пытаются самостоятельно сдать жилье на длительный срок - буквально за любую сумму, чтобы хотя бы не платить коммуналку.

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