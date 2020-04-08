Это воскресенье, 12 апреля 2020 года, будет Вербным. Оно последнее перед Пасхой. В этот день Церковь будет отмечать большой праздник - Вход Господень в Иерусалим.

"Страна" рассказывает историю важной для православных даты и отвечает на вопрос, как же праздновать Вербное воскресенье без посещения храма из-за карантина.

Также мы напоминаем, что нельзя делать в Вербное воскресенье, что можно есть, публикуем народные приметы, молитвы, поздравления и картинки.

Вербное воскресенье. История праздника

В Евангелие описывается, как Иисус Христос направлялся вместе с учениками в Иерусалим. Он возвращался из Вифании, где воскресил местного жителя Лазаря через четыре дня после его смерти.

Недалеко от Иерусалима Иисус увидел привязанного к дереву осла. Ученики постелили на животное свои одежды, и на нем Господь въехал в город.

Люди, узнав о воскресении Лазаря, приветствовали Спасителя пальмовыми ветвями. На дорогу, по которой ехал Иисус, они бросали веточки дерева и стелили свои одежды.

В нашем климате пальмы не растут, поэтому их заменила верба. Веточки вербы, освященные в этот праздник, считаются священными и наделяются магическими свойствами. Взрослые раньше хлыстали детей, приговаривая: "Верба красна, бей до слез, будь здоров!"

Вербу хранили весь год, эта же традиция сохранилась до сегодняшнего дня. Многие прихожане ставят их в вазочки на видном месте.

Что нельзя делать и что можно есть в Вербное воскресенье

Считается, что в Вербное воскресенье нельзя:

заниматься тяжелым трудом по дому и в огороде,

употреблять алкоголь,

ссориться,

есть мясо, яйца и молочные продукты,

иметь интимную связь.

В Вербное воскресенье продолжается Великий пост. Однако в этот день допускаются послабления в еде. Можно приготовить рыбные блюда в любом виде как основное блюдо, сделать выпечку и сладости.

Приметы

Наши предки верили: если в Вербное воскресенье тепло и сухо, летом будет большой урожай фруктов. Дует ветер – ждать холодного лета.

Как отмечается Вербное воскресенье

Обычно Вербное воскресенье принято отмечать в молитве в храме. Там же освящают ветки вербы и приносят домой. В связи с карантином из-за коронавируса в этом году сделать это будет невозможно. Но верующим не стоит расстраиваться.

Во-первых, Церковь считает, что важнее всего молитва и душа, которую человек вкладывает во время ее прочтения. А прочесть молитвы можно и дома, их мы предлагаем вниманию ниже.

Молитва на Вербное воскресенье

Молитва Входу Господню в Иерусалим

Во-вторых, Церкви будут транслировать свои службы в Вербное воскресенье в режиме онлайн. Поэтому даже дома можно будет проникнуться праздничным духом. Такие трансляции - например, из Киево-Печерской лавры, есть в Сети.

В-третьих, вербу можно будет все так же купить в магазине, а освятить дома самостоятельно святой водой.

Поздравить близких с Вербным воскресеньем из-за коронавируса тоже лучше не лично, а по телефону. Помимо звонка, можно отправить друзьям и знакомым поздравительные картинки и попросить их оставаться дома.

Напомним, что Пасха в этом году выпадает на 19 апреля, то есть до окончания карантина. Украинские власти уже сообщили, что разрабатывает проект "Пасха дома", который "поможет отпраздновать это большой праздник не собираясь толпами в церквях".

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