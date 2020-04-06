Народный депутат от фракции "Слуга народа" рассказал, что заседание парламента, которое должно было состояться в среду или четверг, находится под вопросом из-за "антиколомойского" законопроекта.

Об этом передает Telegram-канал "Политика Страны".

"Главная проблема – "антиколомойский" закон. К нему уже подано под 10 000 поправок. И если все их рассматривать, то это долгие месяцы заседаний (4000 поправок к закону о земле рассматривали полтора месяца). К тому же до сих этого законопроекта нет в повестке финансово-налогового комитета, который будет заседать в онлайн-режиме завтра", - говорится в сообщении.

Поэтому, пока не будет договоренности с Коломойским о том, чтобы снять "законодательный спам", в сессионный зал документ вряд ли попадет.

"Какую компенсацию запросит олигарх - можно только догадываться. Об одном из вариантов мы уже писали - назначить своего человека (Олега Дубину) первым вице-премьером и министром энергетики", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде, нардеп Давид Арахамия сообщил, что противники принятия законопроекта о банках зарегистрировали уже 5 тысяч правок, чтобы затянуть процесс его рассмотрения во втором чтении.

Также "Страна" писала, что 30 марта Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 2571-д об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (так называемый "антиколомойский" законопроект).