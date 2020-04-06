В Верховной Раде предложили перенести Конституционный суд в Харьков. Об этом идет речь в законопроекте, предложенном депутатом от "Слуги народа" и председателем парламентского комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галиной Третьяковой.

Внесенный парламентарием документ предполагает переезд Конституционного суда усилит его независимость и улучшит эффективность функционирования.

Третьякова отмечает в пояснительной записке к своему проекту, что перенос суда в Харьков позволит ему укрепить институциональную независимость.

"Практика такого дистанцирования имеет место в развитых европейских государствах, органы конституционного судопроизводства в которых характеризуются как такие, чья деятельность соответствует высоким стандартам верховенства права. Так, например, в Германии Федеральный Конституционный Суд находится в городе Карлсруэ (а не в Берлине), в Словакии Конституционный Суд находится не в Братиславе, а в городе Кошице. Аналогично, в Чехии - Брно (вместо Праги), а в Эстонии Государственный Суд находится в городе Тарту (а не в Таллинне)", - говорится в документе.

В самом проекте есть несколько важных моментов. Во-первых, депутат предлагает сделать так, чтобы решения КС по конституционным жалобам (которые рассматриваются Сенатом КС, а не Большой палатой) принимались 5 судьями, а не двумя третями судей.

Во-вторых, предлагается утвердить норму, согласно которой в случае, если Конституционный суд признает неконституционным закон Украины (его отдельные положения), восстановление действия такого закона Украины (его отдельных положений), который регулировал соответствующие общественные отношения, осуществляется Верховной Радой в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством.

В-третьих, предлагается установить, что в случае признания КС закона (или его отдельных положений) не соответствующими Конституции, в резолютивной части решения должно быть упомянуто, что пробел в законодательстве, который возник вследствие этого, должен быть устранен органом, который выдал соответствующий акт.

Кроме того, депутат хочет, чтобы все судьи Конституционного суда уходили в отпуск одновременно, таким образом отсутствие части из них на рабочем месте не сможет сорвать рассмотрение производств.

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