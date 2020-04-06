Государство оплатит лечение пациентов с коронавирусом, которые находятся в среднем и тяжелом состоянии.

Об этом в эфире "Сніданка з 1+1" сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, видео обнародовано в YouTube.

"На сегодняшний день вопрос лечения, особенно средней тяжести и тяжелых больных - это то, что должно выполнять государство. И мы сейчас в срочном порядке пересматриваем это. Просматриваем пакеты медицинских услуг и медицинских гарантий", - отметил глава минздрава.

Министр также добавил, что в этих случаях используются достаточно дорогие лекарства.

"Государство будет брать это на себя", - сказал Степанов.

Видео: YouTube/ Сніданок з 1+1. Степанов о бесплатном лечении коронавируса - с 19:00

Ранее министр сообщил, что самые тяжелые коронавирусные недели в Украине еще впереди.

Так же, напомним, что в Минздраве рассказали, что привело к смерти украинцев с коронавирусом.