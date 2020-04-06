Страны G20 якобы договорились выйти из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, уже в начале мая, что должно совпасть с глобальной нефтяной сделкой. Стабилизация экономики и рост рынков позволит более спокойно войти в мировой кризис, а значит апрель - последний срок глобальной изоляции.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Незыгарь" со ссылкой на околокремлевские источники.

Кроме того, по слухам, уже к 12 апреля ряд российских регионов, среди которых юг и центр РФ, будут осторожно выходить из режима самоограничений. Вероятно, что все они, за исключением Дальнего Востока, Москвы, Питера и регионов повышенных показателей, уже смогут отпраздновать Пасху при открытых дверях и с куличами и посещением кладбищ.

Кроме того, по данным источников, референдум по Конституции возможно назначат на начало июня, а саму кампанию запустят в начале мая.

"В определении даты голосования на конец мая-начало июня есть свои политехнологические плюсы. Снижение пика эпидемии и правильное их цифровое оформление может создать краткосрочную эйфорию, которую администраторы вряд ли захотят упустить. Совсем другое дело - страхи от экономического кризиса и самодеятельности местных властей", - говорится в посте.

Как отмечается, удар по бизнесу и резкое проседание планки социального благополучия формируют недовольство и скрытый протест. Безработица, низкие зарплаты, долги и снижение уровня жизни точно не обеспечат эйфории у избирателей. Поэтому, как пишет канал, пока не ясно, что лучше - быстрее выходить из пандемии или пребывать в ней с усиленными силовыми моделями стабильности.

"Кабинету Мишустина предстоит выбор непростых решений. В том числе задействовать ФНБ и раскулачить кубышки олигархов и "жирных" регионов, прежде всего Москвы", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в отношении проведения парада Победы ограничений нет и российская армия к нему готова. Однако решение тормозят два фактора - крайне опасным представляется массовое присутствие ветеранов на параде и невозможность ожидать массовый приезд зарубежных гостей в начале мая.

"Так что 24 июня - идеальная дата, чтобы встретить Праздник в Москве и с ветеранами, и с мировыми лидерами. Перенос же праздника Победы на сентябрь проблематично. Нам надо усиливать связи с Японией, а не давать Токио иные сигналы. Да и выборы в регионах будут не такими простыми", - резюмирует телеграм-канал.

Скриншот: t.me/russica2/26282

Напомним, по данным на 6 апреля в России зараженных коронавирусом уже 6 343 человека. За сутки - 954 новых диагноза.

Также мы писали, что Путин из-за коронавируса продлил нерабочие дни в России до конца апреля.