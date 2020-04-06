По делу радикала Серея Стерненко, которого подозревают в убийстве Ивана Кузнецова в Одессе, закончена очередная экспертиза, которая подтвердила, что совершенное им преступление было умышленным убийством. Об этом в соцсети заявил юрист Андрей Портнов.

"По члену организованного преступного сообщества, тупому радикалу, активисту и подсудимому по трем обвинениям в совершении тяжких и особо тяжких преступлениях Стерненко, уроженцу Одесской области, 1995 г.р., в четвертом уголовном производстве об убийстве в Одессе закончена очередная комиссионная экспертиза.

Результат не поменялся - умышленное убийство. Требуем от правоохранителей сегодня же безотлагательно вручить подозрение и доставить находящегося под охраной Альфы убийцу в суд для взятия под стражу", - написал в своем телеграм-канале Портнов.

Напомним, радикал Сергей Стерненко был главой одесского "Правого сектора" и сотрудничал с СБУ, а в 2018 году неподалеку от своего дома убил жителя Черноморска Ивана Кузнецова, бывшего десантника из 25-й бригады, отца троих детей.

Также мы сообщали, что в сентябре 2019 года полиция была готова уже объявлять Стерненко подозрение, но это заблокировал генпрокурор Руслан Рябошапка и передал дело в СБУ.